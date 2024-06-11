Пьяного Тайсона Фьюри вывели на улицу из английского паба: видео

Инцидент произошел в небольшом городе Моркам на северо-западе Англии. Охранники вывели 35-летнего боксера из заведения на улицу, где он упал на колени и ударился головой о фонарный столб.

Отмечается, что Фьюри не рассчитал с алкоголем, так как на протяжении последнего года в рамках подготовки к поединкам против Фрэнсиса Нганну и Александра Усика вообще не употреблял спиртное. После боя с украинцем Фьюри говорил, что хотел бы «выпить немного пива» перед реваншем.

19 мая Александр Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей и нанес британцу первое поражение в профессиональной карьере. 37-летний украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке.