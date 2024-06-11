Легендарный боксер Мэнни Пакьяо решил возобновить карьеру

«Мэнни возобновит карьеру в этом году. Ему 45 лет, но он полон сил. Он хочет завоевать чемпионский титул», — сказал собеседник агентства.

Этим летом 45-летний боксер проведет выставочный бой против чемпиона японского ММА-промоушена Rizin Тихиро Судзуки. Поединок пройдет 28 июля в Сайтаме.

Осенью Пакьяо рассчитывает провести в Лас-Вегасе бой с американцем Марио Барриосом за титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг). Официально проведение этого поединка пока не подтверждено.

Последний поединок Пакьяо провел в августе 2021 года против кубинца Йордениса Угаса. Филиппинец проиграл единогласным решением судей, однако сумел выбросить за 12 раундов 815 ударов. Это его самый высокий показатель с 2010 года.

Осенью 2021 года Пакьяо объявил об уходе из профессионального бокса и сконцентрировался на политической карьере. В мае 2022 года он принял участие в президентских выборах на Филиппинах, на которых занял третье место, получив 6,81% голосов избирателей.

В этом году Пакьяо попытался попасть на Олимпиаду в Париже, но получил от МОК отказ из-за нарушения возрастного ценза в 40 лет.