Иман Хелиф сменила образ для рекламы салона красоты: видео

Иман Хелиф снялась в рекламе салона красоты. 25-летняя спортсменка распустила волосы и надела светлое платье.
Выступающая в боксе спортсменка из Алжира оказалась в центре скандала после того, как в ⅛ финала итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф, назвав его «нечестным». На чемпионате мира 2023 года Иман была отстранена перед боем за золотую медаль по медицинским показаниям. Эксперты поднимают вопрос о целесообразности допуска к женским соревнованиям людей с особенностями полового развития.
Иман Хелиф из Алжира победила в олимпийском турнире по боксу среди женщин в весовой категории до 66 килограммов. В финале Иман противостояла китаянка Ян Лю.
За победу на XXXIII Олимпийских играх в Париже. президент Алжира Абдельмаджид Теббун наградил Хелиф Национальным орденом «За заслуги».