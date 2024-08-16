Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иман Хелиф сменила образ для рекламы салона красоты: видео

Скандальная чемпионка Олимпийских игр в Париже приняла участие в рекламной кампании по возвращении в Алжир.

Источник: Reuters

Иман Хелиф снялась в рекламе салона красоты. 25-летняя спортсменка распустила волосы и надела светлое платье.

Выступающая в боксе спортсменка из Алжира оказалась в центре скандала после того, как в ⅛ финала итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф, назвав его «нечестным». На чемпионате мира 2023 года Иман была отстранена перед боем за золотую медаль по медицинским показаниям. Эксперты поднимают вопрос о целесообразности допуска к женским соревнованиям людей с особенностями полового развития.

Иман Хелиф из Алжира победила в олимпийском турнире по боксу среди женщин в весовой категории до 66 килограммов. В финале Иман противостояла китаянка Ян Лю.

За победу на XXXIII Олимпийских играх в Париже. президент Алжира Абдельмаджид Теббун наградил Хелиф Национальным орденом «За заслуги».