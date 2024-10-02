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Джейк Пол перейдет в ММА после боя с Майком Тайсоном

Блогер и боксер Джейк Пол после поединка с Майком Тайсоном будет драться в смешанных единоборствах.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

58-летний Майк Тайсон и 27-летний Джейк Пол подерутся 15 ноября на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Изначально поединок был запланирован на 20 июля, однако был перенесен из-за неудовлетворительного состояния здоровья Тайсона.

«У нас есть партнерство с Джейком, и мы с нетерпением ждем возможности поддержать его в ММА.

Мы собираемся организовать это событие в следующем году. Но есть ряд противников, которые продолжают выстраиваться в очередь», — приводит слова генерального директора промоушена PFL Питера Мюррея Bjpenn.

Ранее сообщалось, что Тайсона до сих пор не допустили до боя с Полом. Комиссия разрешит легендарному боксеру участвовать в поединке после прохождения медицинских тестов.

Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 боев, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях.

На счету Джейка Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.