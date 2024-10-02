Джейк Пол перейдет в ММА после боя с Майком Тайсоном

58-летний Майк Тайсон и 27-летний Джейк Пол подерутся 15 ноября на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Изначально поединок был запланирован на 20 июля, однако был перенесен из-за неудовлетворительного состояния здоровья Тайсона.
«У нас есть партнерство с Джейком, и мы с нетерпением ждем возможности поддержать его в ММА.
Мы собираемся организовать это событие в следующем году. Но есть ряд противников, которые продолжают выстраиваться в очередь», — приводит слова генерального директора промоушена PFL Питера Мюррея Bjpenn.
Ранее сообщалось, что Тайсона до сих пор не допустили до боя с Полом. Комиссия разрешит легендарному боксеру участвовать в поединке после прохождения медицинских тестов.
Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 боев, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях.
На счету Джейка Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.