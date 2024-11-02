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Майк Тайсон: не верю, что мне 58 лет

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в подкасте Pound 4 Pound рассказал, что не ощущает себя на свой реальный возраст.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В июне легенде бокса исполнилось 58 лет. Он продолжает подготовку к поединку с Джейком Полом, который младше него на 31 год. Поединок состоится 15 ноября на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас).

«Мы не знаем, сколько нам лет. Люди сами создают календари. Самый большой недостаток у мужчины — вера в то, что есть ограничения. Я не верю, что мне 58 лет, я не чувствую себя на этот возраст. Я дерусь с большими парнями в зале, молодыми, 30-летними. Они ничего не получат», — сказал Тайсон.

Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее Джейк Пол сообщил, что заработает за этот поединок 40 млн долларов.