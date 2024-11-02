Майк Тайсон: не верю, что мне 58 лет

«Мы не знаем, сколько нам лет. Люди сами создают календари. Самый большой недостаток у мужчины — вера в то, что есть ограничения. Я не верю, что мне 58 лет, я не чувствую себя на этот возраст. Я дерусь с большими парнями в зале, молодыми, 30-летними. Они ничего не получат», — сказал Тайсон.