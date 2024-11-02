Майк Тайсон грубо высказался о бое между Биволом и Бетербиевым

13 октября Бетербиев победил россиянина Дмитрия Бивола и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
«Сейчас в боксе нет хороших матчмейкеров. Вы видели, они свели на ринге Бетербиева и Бивола. Бой был полное дерьмо. Они не знают, как организовывать хорошие бои», — передает слова Тайсона YouTube-канал Pound4Pound.
Поединок продлился все 12 раундов и решением большинства судей победа доставлась уроженцу дагестанского Хасавюрта — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. В активе 39-летнего Бетербиева 21 проведенный поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом).