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Майк Тайсон грубо высказался о бое между Биволом и Бетербиевым

Американский боксер Майк Тайсон раскритиковал организацию титульного боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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13 октября Бетербиев победил россиянина Дмитрия Бивола и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

«Сейчас в боксе нет хороших матчмейкеров. Вы видели, они свели на ринге Бетербиева и Бивола. Бой был полное дерьмо. Они не знают, как организовывать хорошие бои», — передает слова Тайсона YouTube-канал Pound4Pound.

Поединок продлился все 12 раундов и решением большинства судей победа доставлась уроженцу дагестанского Хасавюрта — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. В активе 39-летнего Бетербиева 21 проведенный поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом).