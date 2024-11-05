Федерации Казахстана и Узбекистана вступили в World Boxing

World Boxing одобрила заявки на вступление национальных федераций Казахстана, Узбекистана, Гватемалы и Лаоса на ежегодном конгрессе, прошедшем в Пуэбло. Теперь число стран, входящих в организацию, увеличилось до 55.
Альтернативная организация World Boxing была основана вышедшими из состава Международной боксерской ассоциации (IBA) национальными федерациями. В ответ на заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном исключении бокса из программы летних Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе World Boxing пытается добиться олимпийского признания и участвовать в проведении олимпийского турнира.
Ранее бывший чемпион мира среди профессионалов Геннадий Головкин, выступавший под флагом Казахстана, стал председателем World Boxing. В сентябре 2022 года в своем последнем бою Головкин (42−2−1) проиграл мексиканцу Саулю Альваресу (60−2−2) в поединке за титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, The Ring во втором среднем весе.