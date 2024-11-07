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Тайсон сбил с ног спарринг-партнера перед боем с Полом: видео

Легендарный Майк Тайсон поделился эффектным видеороликом, сделанным во время подготовки к бою с Джейком Полом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе во время занятий точным ударом сбил оппонента с ног.

58-летняя легенда бокса продолжает подготовку к поединку с Джейком Полом, который состоится 15 ноября на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Первоначально бой был запланирован на 20 июля, но был отложен из-за обострения язвы у Тайсона.

Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.