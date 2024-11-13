Фанаты просят Майка Тайсона отказаться от боя с блогером

Один из фанатов Тайсона сказал: «Я посмотрел полную видеозапись открытой тренировки. Он выглядит хорошо для своих 58 лет, но, если игнорировать возраст и судить только о том, как он выглядит для предстоящего боксёрского поединка, это, конечно, ужасно».
Другой добавил: «После просмотра они должны были отстранить Майка Тайсона от боя». Третий заявил: «Если с Майком что-то случится, Джейк Пол никогда не будет прощен. Уходи сейчас же, Майк!».
Бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в техасском Арлингтоне. Поединок будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях.
На счету Джейка Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.