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Фанаты просят Майка Тайсона отказаться от боя с блогером

Причиной такой неожиданной реакции болельщиков стало увиденное на опубликованном в соцсетях видеоролике открытой тренировки легендарного тяжеловеса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Один из фанатов Тайсона сказал: «Я посмотрел полную видеозапись открытой тренировки. Он выглядит хорошо для своих 58 лет, но, если игнорировать возраст и судить только о том, как он выглядит для предстоящего боксёрского поединка, это, конечно, ужасно».

Другой добавил: «После просмотра они должны были отстранить Майка Тайсона от боя». Третий заявил: «Если с Майком что-то случится, Джейк Пол никогда не будет прощен. Уходи сейчас же, Майк!».

Бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в техасском Арлингтоне. Поединок будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях.

На счету Джейка Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.