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«Я тебя вырублю завтра». Пол высказался о пощечине от Тайсона

Американский блогер Джейк Пол прокомментировал пощечину от бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона во время битвы взглядов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

После взвешивания Тайсон ударил Пола, после чего покинул сцену со словами: «Все, разговоры окончены».

«Да я даже ее не почувствовал. Он злой, он маленький злой эльф. Майк Тайсон, это был милый, легенький шлепок, но я тебя вырублю завтра. Теперь это личное, он должен умереть», — сказал Пол сразу после потасовки.

Тайсон и Пол подерутся ближайшей ночью на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Поединок пройдет в формате восьми раундов по две минуты. Ориентировочное время начала боя — 7:00 по московскому времени.

Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.