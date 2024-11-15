«Я тебя вырублю завтра». Пол высказался о пощечине от Тайсона

После взвешивания Тайсон ударил Пола, после чего покинул сцену со словами: «Все, разговоры окончены».
«Да я даже ее не почувствовал. Он злой, он маленький злой эльф. Майк Тайсон, это был милый, легенький шлепок, но я тебя вырублю завтра. Теперь это личное, он должен умереть», — сказал Пол сразу после потасовки.
Тайсон и Пол подерутся ближайшей ночью на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Поединок пройдет в формате восьми раундов по две минуты. Ориентировочное время начала боя — 7:00 по московскому времени.
Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.