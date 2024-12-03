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Дмитрий Бивол подал в суд на бывшую жену

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол подал в суд на экс-супругу Екатерину, мать двоих его детей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский боксер подал судебный иск против своей бывшей супруги Екатерины Бивол, обвиняя ее в нанесении ущерба его чести и достоинству. Об этом в социальных сетях рассказала сама Екатерина.

«Когда ты бывшая супруга… Сидела в прокуратуре: Дима и его мать подали на меня в общей сложности пять заявлений», — написала Екатерина в социальных сетях.

13 октября Артур Бетербиев победил Бивола раздельным решением и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. Бивол в поединке с Бетербиевым потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На счету 33-летнего россиянина 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках. После боя команда Бивола заявила о желании подать протест.

За первый поединок Бетербиев и Бивол заработали по 10 млн долларов в качестве гонорара. За бой-реванш, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии, российские боксеры могут заработать минимум в два раза больше.