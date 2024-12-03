Дмитрий Бивол подал в суд на бывшую жену

13 октября Артур Бетербиев победил Бивола раздельным решением и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. Бивол в поединке с Бетербиевым потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На счету 33-летнего россиянина 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках. После боя команда Бивола заявила о желании подать протест.