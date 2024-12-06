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Мэнни Пакьяо включен в Международный зал боксерской славы

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо включен в Международный зал боксерской славы, сообщил журналист Майкл Бенсон в одной из соцсетей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

45-летний Пакьяо является единственным боксером в истории, которому удалось завоевать титулы в восьми весовых категориях. Он выступал на профессиональном ринге с 1995 года. Всего на его счету 72 поединка, в которых он одержал 62 победы (39 — нокаутом) при восьми поражениях и двух ничейных результатах.

Последний поединок Пакьяо провел в августе 2021 года против кубинца Йордениса Угаса. Филиппинец проиграл единогласным решением судей, однако сумел выбросить за 12 раундов 815 ударов. Это его самый высокий показатель с 2010 года.

Осенью 2021 года Пакьяо объявил об уходе из профессионального бокса и сконцентрировался на политической карьере. В мае 2022 года он принял участие в президентских выборах на Филиппинах, на которых занял третье место, получив 6,81% голосов избирателей.

В этом году Пакьяо попытался попасть на Олимпийские игры в Париже, но получил от МОК отказ из-за нарушения возрастного ценза в 40 лет.