Мэнни Пакьяо включен в Международный зал боксерской славы

45-летний Пакьяо является единственным боксером в истории, которому удалось завоевать титулы в восьми весовых категориях. Он выступал на профессиональном ринге с 1995 года. Всего на его счету 72 поединка, в которых он одержал 62 победы (39 — нокаутом) при восьми поражениях и двух ничейных результатах.