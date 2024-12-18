Костя Цзю назвал лучший бой 2024 года

Напомним, 13 октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В активе 39-летнего боксера 21 поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом). Бивол в бою с Бетербиевым потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На счету 34-летнего россиянина 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках.