Костя Цзю назвал лучший бой 2024 года

«С тактической и стратегической точек зрения бой Бивола и Бетербиева получился интересным. Мне, как профессионалу, хотелось увидеть это противостояние. Я получил его. Самый зрелищный? Появились новые тяжеловесы, которые разбавили дивизион. Например, Дюбуа. Его бой против Джошуа. Можно ожидать от них чего-то интересного», — приводит слова Цзю «Советский спорт».
Напомним, 13 октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В активе 39-летнего боксера 21 поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом). Бивол в бою с Бетербиевым потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На счету 34-летнего россиянина 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках.
Реванш между боксерами состоится 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии. В со-главном событии турнира за чемпионский пояс IBF в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) сразятся британец Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер из Новой Зеландии.
За первый поединок Бетербиев и Бивол заработали по $10 млн в качестве гонорара.