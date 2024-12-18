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В реванше Усика и Фьюри впервые применят искусственный интеллект

Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком пройдет 21 декабря в Эр-Рияде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что за поединком между Усиком и Фьюри будет следить арбитр с искусственным интеллектом.

«Впервые в истории за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Без предвзятости и человеческих ошибок. Этот эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время величайшего боя века. Не пропустите исторический момент», — написал Турки Аль аш-Шейх в своих соцсетях.

19 мая Усик раздельным решением судей одержал победу над Тайсоном Фьюри и нанес британцу первое поражение в профессиональной карьере. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF.

После поражения Фьюри активировал пункт о реванше, который был прописан в контракте на первый бой. Ожидается, что призовой фонд поединка превысит $190 млн. Усику достанется 60% — не менее $114 млн.