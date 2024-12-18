В реванше Усика и Фьюри впервые применят искусственный интеллект

«Впервые в истории за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Без предвзятости и человеческих ошибок. Этот эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время величайшего боя века. Не пропустите исторический момент», — написал Турки Аль аш-Шейх в своих соцсетях.