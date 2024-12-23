«Усику пора уходить». Беленький — о победе украинца над Фьюри

Реванш состоялся 21 декабря в Эр-Рияде. Усик победил единогласным судейским решением — все три рефери выставили одинаковые счета 116:112. 38-летний украинец сохранил за собой титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA (Super), WBO и IBO.
Первый поединок, который прошел 18 мая в Эр-Рияде, завершился победой Усика раздельным решением судей.
«Оба бойца вели интеллектуальную игру до боя и во время боя продолжали ее вести. Именно поэтому бой получился весьма и весьма интересным. Фьюри сказал, что судьи сделали подарок Усику? У любого боксера, если он остался на ногах и победу отдали не ему, то это подарок. На самом деле, конечно, не было никакого подарка и Усик его переиграл. Он повёл бой не в таком стиле, как ожидал Фьюри. Он ожидал от него большей пассивности. Вместо этого Усик был очень активен, много двигался и, в общем то, по-моему, гораздо больше бил. По ударам Усик превзошел Фьюри где-то 4 к 3, и он выиграл 8 раундов из 12.
Были ли деньги ключевым фактором в этом бою? Ну конечно, были, конечно, были. Это абсолютно нормально. Если бы бой был любой другой, этот фактор также играл бы роль, так что Усик выиграл деньги свои, заслужил, на этом, в общем, мне кажется, надо закрыть эту тему.
Усику 38 лет. Его карьера по большому счету закончена. Лучше бы он ее закончил сейчас на своей самой-самой славной ноте. Фьюри тоже не мальчик. Пора уходить обоим. С кем Усик мог бы ещё встретиться? Вот комментатор задавался тем же самым вопросом… Да ни с кем, Усик побил всех, у него ноль в графе поражений, в общем, пора уходить», — сказал Беленький в эфире спортивного радио «Движение».
После завершения боя английский боксер Даниэль Дюбуа поднялся на ринг и вызвал Усика на бой-реванш, на что украинец ответил согласием. В августе 2023 года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.
Александр Усик является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в весовой категории до 91 кг. В ноябре 2013 года украинец начал профессиональную карьеру. С тех пор он провел 23 поединка, в которых одержал 23 победы (14 — нокаутом).
В мае 2024 года Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF.