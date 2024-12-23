«Усику пора уходить». Беленький — о победе украинца над Фьюри

«Оба бойца вели интеллектуальную игру до боя и во время боя продолжали ее вести. Именно поэтому бой получился весьма и весьма интересным. Фьюри сказал, что судьи сделали подарок Усику? У любого боксера, если он остался на ногах и победу отдали не ему, то это подарок. На самом деле, конечно, не было никакого подарка и Усик его переиграл. Он повёл бой не в таком стиле, как ожидал Фьюри. Он ожидал от него большей пассивности. Вместо этого Усик был очень активен, много двигался и, в общем то, по-моему, гораздо больше бил. По ударам Усик превзошел Фьюри где-то 4 к 3, и он выиграл 8 раундов из 12.



Были ли деньги ключевым фактором в этом бою? Ну конечно, были, конечно, были. Это абсолютно нормально. Если бы бой был любой другой, этот фактор также играл бы роль, так что Усик выиграл деньги свои, заслужил, на этом, в общем, мне кажется, надо закрыть эту тему.



Усику 38 лет. Его карьера по большому счету закончена. Лучше бы он ее закончил сейчас на своей самой-самой славной ноте. Фьюри тоже не мальчик. Пора уходить обоим. С кем Усик мог бы ещё встретиться? Вот комментатор задавался тем же самым вопросом… Да ни с кем, Усик побил всех, у него ноль в графе поражений, в общем, пора уходить», — сказал Беленький в эфире спортивного радио «Движение».