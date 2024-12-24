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WBC отстранила Александра Усика и Тайсона Фьюри от боев

Руководство организации приняло решение отстранить украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри от боев сроком на 36 дней.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Усик и экс-чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри отстранены от боев по медицинским показаниям после очного противостояния. Соответствующее решение вынесли в WBC. Запрет будет действовать на протяжении 36 дней, что по сути является формальностью, так как оба не выступают с такой частотой.

Второй поединок между Усиком и Фьюри состоялся 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета единогласным решением судей. Для Александра эта победа стала 23-й в карьере.

Бой стал рекордным по размеру суммарного гонорара боксеров. По данным британского портала TALKsport, общий призовой фонд поединка составил 150 миллионов фунтов стерлингов.

Это был второй бой Усика и Фьюри. В предыдущем поединке, который прошел 19 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Фьюри тогда проиграл впервые в карьере.

37-летний Усик является непобежденным боксером. На профессиональном уровне Александр выступает с 9 ноября 2013 года. Кроме того, он является победителем Олимпиады 2012 года в Лондоне в весе до 91 кг.