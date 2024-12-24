WBC отстранила Александра Усика и Тайсона Фьюри от боев

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Усик и экс-чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри отстранены от боев по медицинским показаниям после очного противостояния. Соответствующее решение вынесли в WBC. Запрет будет действовать на протяжении 36 дней, что по сути является формальностью, так как оба не выступают с такой частотой.