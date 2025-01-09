Костю Цзю засняли за работой в австралийском баре: видео

Никита Цзю в 2024 году стал чемпионом по версиям WBO Inter-Сontinental и IBF Australasian в первом среднем весе. А Тим в марте 2023 года завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO, но в марте 2024 года раздельным решением проиграл американцу Себастьяну Фундоре и потерпел первое поражение на профессиональном ринге.