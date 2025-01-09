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Костю Цзю засняли за работой в австралийском баре: видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу поделился шуточным видео в социальных сетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Устроился на работу. Немножко подработать надо перед тем, как улетать домой. В баре работаю разливальщиком, наливальщиком», — сказал Костя Цзю.

Костя Цзю владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO в период с 2001 по 2005 год. На счету Кости 34 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 31 победу (25 — нокаутом) при двух поражениях и одном несостоявшемся бое.

В настоящее время 55-летний Цзю находится в Австралии, где, как сообщалось ранее, тренирует сыновей Тима и Никиту.

Никита Цзю в 2024 году стал чемпионом по версиям WBO Inter-Сontinental и IBF Australasian в первом среднем весе. А Тим в марте 2023 года завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO, но в марте 2024 года раздельным решением проиграл американцу Себастьяну Фундоре и потерпел первое поражение на профессиональном ринге.