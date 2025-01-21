Джейк Пол посадил на плечи Тайсона на вечеринке в честь Трампа

Для Тайсона это был первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 59 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 12 поединков, в которых он одержал 11 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.