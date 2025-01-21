Джейк Пол посадил на плечи Тайсона на вечеринке в честь Трампа

Блогер Джейк Пол и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон 20 января встретились впервые после боя, состоявшегося в ноябре прошлого года.
«Лучшие друзья», — прокомментировал видео в социальной сети 28-летний Джейк.
Боксерский поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом состоялся 15 ноября в Арлингтоне (Техас). Бой продолжался восемь раундов по две минуты и завершился победой Пола единогласным решением судей. В конце боя молодой блогер отвесил поклон в знак уважения к легендарному боксеру. Гонорар Тайсона за этот бой составил 20 млн долларов. Пол получил вдвое больше — 40 млн долларов.
Для Тайсона это был первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 59 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 12 поединков, в которых он одержал 11 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.