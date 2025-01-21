Александр Усик: После бокса стану футболистом, контракт уже есть

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 38-летний украинец Александр Усик признался, что хотел бы поиграть в футбол после завершения карьеры.
«Планы после бокса? Я буду футболистом. Я профессиональный игрок. У меня уже есть контракт с украинской командой “Полесье”. Недавно она победила “Шахтер”. Вы же знаете такую команду? Послушайте, я давно болею за киевское “Динамо”. Потом что ещё в детстве, когда впервые сходил с папой на стадион, это был стадион “Динамо” Киев. Это клуб с богатой историей, но “Полесье” дало мне возможность, и я подписал контракт. В будущем я забью гол “Динамо”, — сказал Усик на канале Ring Magazine в YouTube.
«Полесье» — клуб из Житомира, который после 16 матчей в чемпионате Украины занимает в таблице 5-е место. Летом 2023 года сообщалось, что Усик подписал контракт с «Полесьем» в качестве футболиста.
Авторитетный американский журнал The Ring признал Александра Усика лучшим боксером 2024 года. В 2024 году спортсмен провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.
В активе Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.