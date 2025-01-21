Александр Усик: После бокса стану футболистом, контракт уже есть

«Планы после бокса? Я буду футболистом. Я профессиональный игрок. У меня уже есть контракт с украинской командой “Полесье”. Недавно она победила “Шахтер”. Вы же знаете такую команду? Послушайте, я давно болею за киевское “Динамо”. Потом что ещё в детстве, когда впервые сходил с папой на стадион, это был стадион “Динамо” Киев. Это клуб с богатой историей, но “Полесье” дало мне возможность, и я подписал контракт. В будущем я забью гол “Динамо”, — сказал Усик на канале Ring Magazine в YouTube.