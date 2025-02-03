Тайсон рассказал, у кого из его соперников был самый мощный удар

Эти поединки вошли в историю бокса. В 1996 году Холифилд отправил Тайсона в нокаут, а в 1997-м их противостояние завершилось скандалом —Тайсон откусил сопернику часть уха, за что был дисквалифицирован, а победа присуждена Холифилду.