Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайсон рассказал, у кого из его соперников был самый мощный удар

Легендарный экс-абсолютный чемпион мира Майк Тайсон вспомнил бойца, чей удар оказался для него самым сокрушительным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По словам «Железного Майка», самым мощным оппонентом был его соотечественник Эвандер Холифилд, с которым он встречался в ринге дважды.

«Самый сильный панчер, с которым я дрался? Я назову Эвандера Холифилда», — сказал Майк Тайсон.

Эти поединки вошли в историю бокса. В 1996 году Холифилд отправил Тайсона в нокаут, а в 1997-м их противостояние завершилось скандалом —Тайсон откусил сопернику часть уха, за что был дисквалифицирован, а победа присуждена Холифилду.

В ноябре 2024 года Тайсон вернулся на ринг после окончания карьеры в 2005 году. Он выступил против 28-летнего блогера Джейка Пола и уступил ему единогласным решением судей.