Кудряшов — о Кличко: Он может стать самым возрастным чемпионом

Ранее промоутер Том Леффлер допустил, что украинский боксер Владимир Кличко может вернуться на ринг ради боя против британца Даниеля Дюбуа, обладателя пояса IBF в тяжелом весе.
«Тайсон — икона бокса, не хочется, чтобы на нем зарабатывали блогеры. А Кличко желает стать самым возрастным чемпионом. И, кажется, у него это может получиться», — цитирует Кудряшова «Чемпионат».
Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру в 2017 году, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа. Боксер, которому в марте исполнится 49 лет, провел за карьеру 69 боев, 64 победы (53 из них — нокаутом) и пять поражений.
Джордж Форман в 1994 году в возрасте 45 лет завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом мира в истории бокса. Этот рекорд был побит в 2010 году выступавшим в полутяжелом весе Бернардом Хопкинсом, но Форман остается старейшим чемпионом-тяжеловесом.