Кудряшов — о Кличко: Он может стать самым возрастным чемпионом

Джордж Форман в 1994 году в возрасте 45 лет завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом мира в истории бокса. Этот рекорд был побит в 2010 году выступавшим в полутяжелом весе Бернардом Хопкинсом, но Форман остается старейшим чемпионом-тяжеловесом.