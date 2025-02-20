Бивол перед реваншем рассказал, как относится к Бетербиеву

«Конечно, мы могли бы общаться. Но когда мы оба были в сборной России, даже тогда мы много не общались. Мы были в разных весовых категориях, но мы не были друзьями. У нас были разные компании друзей. Мы уважали друг друга. Я уважаю его, потому что он был номером один в сборной России. Я смотрел, как он тренируется. Потому что он старше и он номер один. Но у нас не было дружеских отношений», — заявил Бивол в интервью Boxing King Media.