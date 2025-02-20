Бивол перед реваншем рассказал, как относится к Бетербиеву

Бивол и Бетербиев проведут реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии в субботу, 22 февраля.
«Конечно, мы могли бы общаться. Но когда мы оба были в сборной России, даже тогда мы много не общались. Мы были в разных весовых категориях, но мы не были друзьями. У нас были разные компании друзей. Мы уважали друг друга. Я уважаю его, потому что он был номером один в сборной России. Я смотрел, как он тренируется. Потому что он старше и он номер один. Но у нас не было дружеских отношений», — заявил Бивол в интервью Boxing King Media.
В октябре 2024 года Дмитрий Бивол проиграл Артуру Бетербиеву раздельным решением судей. За первый поединок Бетербиев и Бивол заработали по $10 млн в качестве гонорара.
39-летний Бетербиев одержал 21 победу (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. Примечательно, что бой с Биволом стал для Артура первым, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.
Дмитрий Бивол в бою с Бетербиевым потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На счету 34-летнего россиянина 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках.