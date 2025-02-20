Бетербиев и Бивол провели битву взглядов перед реваншем

Российские боксеры встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии в субботу, 22 февраля. За два дня до боя организатор поединка Турки эш-Шейх опубликовал в соцсетях фото битвы взглядов с участием боксеров.