Тренер Бетербиева рассказал, что боксер еще продолжит выступать

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев планирует продолжать выступления в течение еще нескольких лет,.
«Артур в отличной форме, несмотря на возраст. Он будет выступать на высоком уровне еще несколько лет», — рассказал Рэмси ТАСС.
23 февраля 40-летний россиянин уступил своему соотечественнику Дмитрию Биволу в поединке в Эр-Рияде и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Дмитрий победил решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира. Бетербиев же потерпел первое поражение в карьере.