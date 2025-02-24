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Тренер Бетербиева рассказал, что боксер еще продолжит выступать

Тренер спортсмена Марк Рэмси ответил на вопрос о планах по продолжению карьеры 40-летнего Артура Бетербиева.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев планирует продолжать выступления в течение еще нескольких лет,.

«Артур в отличной форме, несмотря на возраст. Он будет выступать на высоком уровне еще несколько лет», — рассказал Рэмси ТАСС.

23 февраля 40-летний россиянин уступил своему соотечественнику Дмитрию Биволу в поединке в Эр-Рияде и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Дмитрий победил решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира. Бетербиев же потерпел первое поражение в карьере.