Тренер Бетербиева рассказал, что боксер еще продолжит выступать

23 февраля 40-летний россиянин уступил своему соотечественнику Дмитрию Биволу в поединке в Эр-Рияде и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Дмитрий победил решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира. Бетербиев же потерпел первое поражение в карьере.