Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который победит Бивола

«Бивол против Бенавидеса? Это будет чертовски крутой бой! Трудно выбрать, кто победит. Я поставлю на Бенавидеса, потому что он более активный, выбрасывает больше ударов и лучше двигается на ногах, чем Бетербиев. Он умнее и знает, как приспособиться к сопернику. Да, я ставлю на Бенавидеса», — сказал Де Ла Хойя.