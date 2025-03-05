Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который победит Бивола

22 февраля Бивол одержал победу в реванше над Артуром Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Через пять дней Всемирный боксерский совет (WBC) обязал 34-летнего россиянина провести следующий бой против Бенавидеса.
«Бивол против Бенавидеса? Это будет чертовски крутой бой! Трудно выбрать, кто победит. Я поставлю на Бенавидеса, потому что он более активный, выбрасывает больше ударов и лучше двигается на ногах, чем Бетербиев. Он умнее и знает, как приспособиться к сопернику. Да, я ставлю на Бенавидеса», — сказал Де Ла Хойя.
На счету 34-летнего Бивола 25 боев, в которых он одержал 24 победы (12 — нокаутом) и потерпел одно поражение. 28-летний Бенавидес провел 30 поединков, в которых одержал 30 побед (24 — нокаутом).
1 февраля Бенавидес в Лас-Вегасе единогласным решением судей победил кубинца Дэвида Мореля и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Ранее сообщалось, что Бивол планирует вернуться на ринг не раньше осени этого года.