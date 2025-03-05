Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который победит Бивола

Легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя высказался о возможном бое абсолютного чемпиона мира россиянина Дмитрия Бивола против непобежденного американца Дэвида Бенавидеса. Об этом сообщает Fight Hub TV.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Mark Robinson/Getty Images

22 февраля Бивол одержал победу в реванше над Артуром Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Через пять дней Всемирный боксерский совет (WBC) обязал 34-летнего россиянина провести следующий бой против Бенавидеса.

«Бивол против Бенавидеса? Это будет чертовски крутой бой! Трудно выбрать, кто победит. Я поставлю на Бенавидеса, потому что он более активный, выбрасывает больше ударов и лучше двигается на ногах, чем Бетербиев. Он умнее и знает, как приспособиться к сопернику. Да, я ставлю на Бенавидеса», — сказал Де Ла Хойя.

На счету 34-летнего Бивола 25 боев, в которых он одержал 24 победы (12 — нокаутом) и потерпел одно поражение. 28-летний Бенавидес провел 30 поединков, в которых одержал 30 побед (24 — нокаутом).

1 февраля Бенавидес в Лас-Вегасе единогласным решением судей победил кубинца Дэвида Мореля и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее сообщалось, что Бивол планирует вернуться на ринг не раньше осени этого года.