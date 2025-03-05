Источник: Боксера Бетербиева ищут из-за задолженности по налогам

По информации ресурса, россиянин должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 21,2 тыс. рублей. Также сообщается, что у Бетербиева нет бизнеса на территории Российской Федерации.
40-летний Бетербиев уже более 10 лет проживает в Канаде, куда переехал с семьей вскоре после начала профессиональной боксерской карьеры. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. Всего на его счету 21 победа (20 — нокаутом) и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале в Саудовской Аравии, Бетербиев уступил большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.
В первом бою с Биволом, состоявшемся 12 октября 2024 года, Бетербиев одержал победу раздельным решением судей.