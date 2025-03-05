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Источник: Боксера Бетербиева ищут из-за задолженности по налогам

По данным Telegram-канала Mash, Федеральная налоговая служба разыскивает бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу. Артур Бетербиев имеет долг из-за неуплаты налогов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

По информации ресурса, россиянин должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 21,2 тыс. рублей. Также сообщается, что у Бетербиева нет бизнеса на территории Российской Федерации.

40-летний Бетербиев уже более 10 лет проживает в Канаде, куда переехал с семьей вскоре после начала профессиональной боксерской карьеры. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. Всего на его счету 21 победа (20 — нокаутом) и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале в Саудовской Аравии, Бетербиев уступил большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

В первом бою с Биволом, состоявшемся 12 октября 2024 года, Бетербиев одержал победу раздельным решением судей.