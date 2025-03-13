Фьюри в случае возвращения получит бой за чемпионский пояс

В мае 2024 года Фьюри потерял титул WBC, проиграв бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта украинцу Александр Усику. В декабре они провели реванш, и победа вновь осталась за Усиком по единогласному решению судей. На счету Фьюри числятся 34 победы, два поражения и одна ничья.