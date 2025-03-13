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Фьюри в случае возвращения получит бой за чемпионский пояс

Британский боксер Тайсон Фьюри может стать претендентом на чемпионский пояс в случае возобновления карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как заявил президент WBC Маурисио Сулейман, организация готова разрешить Фьюри провести поединок за звание временного чемпионата против Агита Кабайела, который ранее победил Чжан Чжилэя.

В компании Top Rank надеются, что Фьюри вернется в бокс ради поединка против Энтони Джошуа.

В мае 2024 года Фьюри потерял титул WBC, проиграв бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта украинцу Александр Усику. В декабре они провели реванш, и победа вновь осталась за Усиком по единогласному решению судей. На счету Фьюри числятся 34 победы, два поражения и одна ничья.