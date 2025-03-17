Александр Усик: Не вижу себя украинским политиком

«Предлагали ли мне политическое будущее? Постоянно. Но я не готов к этому. Не вижу себя украинским политиком. У меня есть карьера. Минимум собираюсь до 40 лет быть в большом спорте. Есть много проектов, над которыми мы сейчас работаем, чтобы развивать спорт — не только бокс, а спорт по всему миру. Есть две причины, по которым люди хотят идти в политику. Первая — они хотят власти, потому что их пинали в детстве, вторая… А её нет. Хотят власти и денег», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале «Слава Дьомін».
«На Украине же другая политика, здесь хотят сохранить что-то свое, что уже “скоммуниздили”. Мне от этого ничего не нужно, потому что на данный момент бо́льшую часть своего состояния я заработал не в своей стране, где живу, где вкладываю деньги в бизнес, покупаю себе жилье, машины или что-то еще. Я привожу деньги, которые заработал за границей, и плачу налоги. Не хочу в политику, потому что не хочу зарабатывать на стране», — добавил украинский боксер.
Авторитетный американский журнал The Ring признал Александра Усика лучшим боксером 2024 года. В 2024 году спортсмен провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.
В активе Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.