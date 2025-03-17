Александр Усик: Не вижу себя украинским политиком

«Предлагали ли мне политическое будущее? Постоянно. Но я не готов к этому. Не вижу себя украинским политиком. У меня есть карьера. Минимум собираюсь до 40 лет быть в большом спорте. Есть много проектов, над которыми мы сейчас работаем, чтобы развивать спорт — не только бокс, а спорт по всему миру. Есть две причины, по которым люди хотят идти в политику. Первая — они хотят власти, потому что их пинали в детстве, вторая… А её нет. Хотят власти и денег», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале «Слава Дьомін».