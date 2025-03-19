«Трамп меня не пугает». Хелиф хочет выиграть Олимпиаду в Лос-Анджелесе

В феврале этого года Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях. Американский президент планирует добиться от Международного олимпийского комитета МОК полного отстранения трансгендеров от участия в женских состязаниях на Олимпийских играх.
Успешное выступление представительницы Алжира Иман Хелиф на Олимпиаде-2024 в Париже сопровождалось скандалом: спортсменку и МОК обвиняли в том, что по ряду биологических признаков (уровню тестостерона
«Президент США принял решение, касающееся политики трансгендеров в Америке? Я вам так отвечу: я не трансгендер. Меня это не касается и не пугает. Вот мой ответ. Мечтаю завоевать вторую золотую олимпийскую медаль. В Америке, в Лос-Анджелесе.
Как мы говорим в Алжире, те, кому нечего скрывать, не должны бояться. Правда стала ясна на парижской Олимпиаде — несправедливость была разоблачена, и позже Олимпийский комитет признал правду. Я себя считаю себя девочкой, как и любая другая девочка. Я родилась девочкой, воспитывалась как девочка и всю жизнь прожила как девочка. Я участвовала во многих турнирах, включая Олимпийские игры в Токио и другие крупные соревнования, а также в четырех чемпионатах мира. Все это было до того, как я начала побеждать и получать титулы. Но как только я начала добиваться успеха, против меня начались дискредитирующие кампании», — сказала Хелиф.
На Олимпийских играх в Париже 25-летняя Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, победив в финале на тот момент действующую чемпионку мира, китаянку Ян Лю (5:0). Эта награда стала седьмым олимпийским золотом в истории Алжира.
За всю историю Олимпийских игр лишь три боксерши сумели дважды завоевать олимпийское золото: американка Кларесса Шилдс (2012, 2016), британка Никола Адамс (2012, 2016) и ирландка Келли Харрингтон (2020, 2024).