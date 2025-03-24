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Зеленский забыл пояс Усика в Белом доме после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл судьбу чемпионского пояса боксера Александра Усика, привезенного им в подарок президенту США на встречу в Белом доме.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

Зеленский отметил, что забыл о поясе, который лежал на столике в Овальном кабинете. «Возможно, он все еще лежит там», — заявил президент. По данным Time, пояс после встречи нашел один из сотрудников администрации Трампа. Он отнес его в столовую президента США.

Александр Усик заявил, что все чемпионские пояса находятся у него дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс. Авторитетный американский журнал The Ring признал украинца лучшим боксером 2024 года. В 2024 году спортсмен провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.

В активе Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.