28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.
Зеленский отметил, что забыл о поясе, который лежал на столике в Овальном кабинете. «Возможно, он все еще лежит там», — заявил президент. По данным Time, пояс после встречи нашел один из сотрудников администрации Трампа. Он отнес его в столовую президента США.
Александр Усик заявил, что все чемпионские пояса находятся у него дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс. Авторитетный американский журнал The Ring признал украинца лучшим боксером 2024 года. В 2024 году спортсмен провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.
В активе Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.