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Тим Цзю угостил австралийского журналиста грибами из России

В социальных сетях появилось видео, как российско-австралийский боксер Тим Цзю угощает австралийского журналиста маринованными грибами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Взгляни на эти грибочки. Они из Советской России. И на вкус они как дерьмо. Ты обязан это попробовать. Но ты должен сказать бабушке, что грибы великолепны. Я учу так всех моих друзей», — с улыбкой заявил Цзю журналисту. Судя по реакции, интервьюеру не сильно понравились российские консервы.

В воскресенье, 6 апреля, Тим Цзю проведет бой против американца Джоуи Спенсера на вечере бокса в Ньюкасле (Австралия).

В октябре 2024-го Цзю потерпел поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева. Бой в американском Орландо завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. У Цзю не получилось отобрать у соперника чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе. В том бою Цзю потерпел второе поражение подряд при 24 победах. В марте 2024-го он уступил американцу Себастьяну Фундоре.