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Экс-чемпион мира по боксу Проводников возобновит карьеру в 41 год

Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников проведет боксерский поединок 7 июня в Красноярске.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я парень немолодой, бой состоится. Но к этому не нужно серьезно относиться. Это будет реванш, хороший соперник. Мы взбодрим публику, сделаем боксерское шоу», — рассказал Проводников ТАСС.

Проводникову 41 год. На его счету 25 побед (18 — нокаутом) и 5 поражений. Последний профессиональный бой он провел в 2016 году, проиграв американцу Джону Молине. В 2021 году Проводников провел бой с бойцом ММА Али Багаутиновым, в котором победил решением судей.

С 2013-го по 2014 год Проводников был чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе.