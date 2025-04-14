Экс-чемпион мира по боксу Проводников возобновит карьеру в 41 год

Проводникову 41 год. На его счету 25 побед (18 — нокаутом) и 5 поражений. Последний профессиональный бой он провел в 2016 году, проиграв американцу Джону Молине. В 2021 году Проводников провел бой с бойцом ММА Али Багаутиновым, в котором победил решением судей.