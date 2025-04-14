Экс-чемпион мира по боксу Проводников возобновит карьеру в 41 год

«Я парень немолодой, бой состоится. Но к этому не нужно серьезно относиться. Это будет реванш, хороший соперник. Мы взбодрим публику, сделаем боксерское шоу», — рассказал Проводников ТАСС.
Проводникову 41 год. На его счету 25 побед (18 — нокаутом) и 5 поражений. Последний профессиональный бой он провел в 2016 году, проиграв американцу Джону Молине. В 2021 году Проводников провел бой с бойцом ММА Али Багаутиновым, в котором победил решением судей.
С 2013-го по 2014 год Проводников был чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе.