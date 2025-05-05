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Иноуэ в 4-й раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Японский боксер Наоя Иноуэ победил американца Рамона Карденаса и сохранил за собой звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,22 кг).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился техническим нокаутом в восьмом раунде. Оба оппонента по разу оказались в нокдауне: Иноуэ — во втором раунде, Карденас — в седьмом.

Таким образом, 32-летний Иноуэ в четвертый раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Он завоевал этот титул в декабре 2023 года, победив нокаутом филиппинца Марлона Талапеса и объединив чемпионские пояса WBA, WBC, IBF и WBO. Позднее он техническими нокаутами победил мексиканца Луиса Нери, ирландца Терренса Дохени и южнокорейца Е Джун Кима.

Всего на счету Иноуэ 30 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 30 побед (27 — нокаутом). У Карденаса — 28 поединков, в которых он одержал 26 побед (14 — нокаутом) при двух поражениях.