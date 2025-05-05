Иноуэ в 4-й раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Таким образом, 32-летний Иноуэ в четвертый раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Он завоевал этот титул в декабре 2023 года, победив нокаутом филиппинца Марлона Талапеса и объединив чемпионские пояса WBA, WBC, IBF и WBO. Позднее он техническими нокаутами победил мексиканца Луиса Нери, ирландца Терренса Дохени и южнокорейца Е Джун Кима.