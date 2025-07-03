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Стала известна дата нового боя между Фьюри и Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри объявил новую дату боя с украинским тяжеловесом Александром Усиком.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Напомним, 36-летний Фьюри объявил о завершении карьеры в январе. В мае 2024 года Фьюри потерял титул WBC, проиграв бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса украинцу Александр Усику. В декабре они провели реванш, и победа вновь осталась за Усиком по единогласному решению судей. На счету Тайсона Фьюри числятся 34 победы, два поражения и одна ничья.

2 июля председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о возвращении Фьюри на профессиональный ринг.

«18 апреля 2026 года на стадионе “Уэмбли”. Трилогия!», — написал Фьюри в одной из своих соцсетей.

38-летний Усик является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. 19 июля Усик и Дюбуа сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Лондоне. В 2023 году Александр Усик нокаутировал Дэниела Дюбуа в девятом раунде.