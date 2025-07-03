Стала известна дата нового боя между Фьюри и Усиком

38-летний Усик является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. 19 июля Усик и Дюбуа сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Лондоне. В 2023 году Александр Усик нокаутировал Дэниела Дюбуа в девятом раунде.