Экс-чемпион WBO дисквалифицирован на три года

Курбанову 30 лет. Он потерпел два поражения на профессиональном ринге при 26 победах (14 — нокаутом). Россиянин является бывшим чемпионом по версии WBO с 2017 по 2018 год, 2019 и с 2021 по 2024 год. Последний титул он потерял, уступив сопернику из Узбекистана Исраилу Мадримову 8 марта 2024 года. Прошедший в Эр-Рияде бой завершился техническим нокаутом. Это поражение стало первым в карьере 28-летнего россиянина.