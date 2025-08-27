Экс-чемпион WBO дисквалифицирован на три года

Экс-чемпион Всемирной боксерской организации (WBO) Магомед Курганов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил сроком на три года. Об этом сообщается на сайте антидопингового агентства РУСАДА.
Курбанов наказан за использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. В его допинг-пробе был и обнаружены дростанолон и метаболит. Отстранение боксера отсчитывается с даты вынесения решения, а именно с 1 августа 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения — с 24 июля.
Курбанову 30 лет. Он потерпел два поражения на профессиональном ринге при 26 победах (14 — нокаутом). Россиянин является бывшим чемпионом по версии WBO с 2017 по 2018 год, 2019 и с 2021 по 2024 год. Последний титул он потерял, уступив сопернику из Узбекистана Исраилу Мадримову 8 марта 2024 года. Прошедший в Эр-Рияде бой завершился техническим нокаутом. Это поражение стало первым в карьере 28-летнего россиянина.
Напомним, весной 2023 года Магомеда Курбанова признали самым сильным боксером в мире по версии сайта Boxrec. Этот титул россиянин завоевал после победы над французом Мишелем Соро.
Курбанов родился в Дагестане, но в 12 лет переехал в Ханты-Мансийск вместе с матерью. Сейчас спортсмен живет в Екатеринбурге.