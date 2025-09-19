Цена модного тренда: как отказ от мяса подвел Тайсона, Шварценеггера и Неймара

В последние годы веганство стало модным и в профессиональной среде: спортсмены пробуют отказаться от мяса ради здоровья, скорости восстановления и «чистого» питания. Но такой переход не всегда проходит безболезненно — недостаток животного белка и железа может снижать выносливость, замедлять регенерацию мышц и обострять хроническую усталость. В этой подборке — три известных спортсмена, которые отказались от мяса ради формы, но столкнулись с противоположным результатом и вернулись к привычному рациону.
Майк Тайсон — слабость вместо силы
В начале 2010-х годов легендарный боксер решил кардинально изменить образ жизни: отказался от алкоголя, полностью исключил мясо, рыбу и молочные продукты. Тайсон говорил, что благодаря растительной диете сбросил около 45 килограммов и чувствует себя легче — он даже называл веганство «вторым рождением» и утверждал, что стал энергичнее и спокойнее.
Но со временем начались проблемы. В интервью он признавался, что стал постоянно чувствовать голод, быстро уставал и не мог поддерживать прежний уровень силы. После попыток вернуться в тренировочный режим оказалось, что мышцы восстанавливаются слишком медленно, а набор массы практически не идет. В итоге Тайсон вернул в рацион яйца, курицу и рыбу, заявив, что без животного белка не может полноценно тренироваться и оставаться в форме.
Возвращение к привычному питанию помогло ему восстановить силы и провести несколько показательных боев, которые вернули ему прежний соревновательный драйв.
Арнольд Шварценеггер — теория не выдержала практики
В начале 2020-х Арнольд стал одним из громких сторонников растительного питания: он участвовал в создании документального фильма The Game Changers и уверял, что животный белок вовсе не обязателен для силы и выносливости. В интервью он рассказывал, что почти полностью исключил мясо и молочные продукты, оставив лишь редкие порции яиц. Такой эксперимент выглядел логичным на фоне его ухода из профессионального спорта — нагрузки стали меньше, а внимание к здоровью, наоборот, усилилось.
Однако спустя несколько лет Шварценеггер признался, что не смог остаться на чистом растительном рационе. По его словам, падала выносливость, снижалась мышечная масса и приходилось дольше восстанавливаться после тренировок. Сейчас он открыто говорит, что ест мясо и яйца несколько раз в неделю, а веганство оставил как полезный, но слишком жесткий опыт. Возврат к смешанному питанию помог ему удержать форму и вернуться к привычному режиму тренировок, не жертвуя силой ради принципов.
Неймар — медленное восстановление и отказ от эксперимента
Период веганства у Неймара пришелся на время восстановления после серьезной травмы стопы в 2019 году. По словам его окружения, футболист решил попробовать растительное питание, чтобы ускорить заживление тканей и снизить воспаление — он консультировался с диетологами, полностью убрал мясо и перешел на бобовые, злаки и овощи.
Но уже через несколько недель врачи заметили, что регенерация идет медленно, а организм плохо справляется с нагрузками. У игрока появилась хроническая усталость, снизилась мышечная масса, и он начал пропускать тренировки из-за постоянного чувства слабости. В итоге тренерский штаб настоятельно рекомендовал вернуть животные продукты, чтобы не сорвать восстановление и не потерять сезон.
После возвращения к привычному питанию и белку прогресс пошел быстрее: Неймар восстановился и вскоре снова вышел на поле, отказавшись от экспериментов с диетами.
Попытки отказаться от мяса ради пользы нередко оборачиваются обратным эффектом, особенно в профессиональном спорте. Все герои из нашей подборки вернулись к животному белку, чтобы сохранить форму и вернуться на свой уровень — и показали, что мода на веганство не всегда совместима с экстремальными нагрузками.