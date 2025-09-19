Цена модного тренда: как отказ от мяса подвел Тайсона, Шварценеггера и Неймара

Однако спустя несколько лет Шварценеггер признался, что не смог остаться на чистом растительном рационе. По его словам, падала выносливость, снижалась мышечная масса и приходилось дольше восстанавливаться после тренировок. Сейчас он открыто говорит, что ест мясо и яйца несколько раз в неделю, а веганство оставил как полезный, но слишком жесткий опыт. Возврат к смешанному питанию помог ему удержать форму и вернуться к привычному режиму тренировок, не жертвуя силой ради принципов.