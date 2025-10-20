Боксер Усик ведет переговоры о поединке на голых кулаках

«Возможно, вы в это не поверите, но мы действительно вели переговоры с Усиком. Мы еще не обсуждали соперников. Но для нашего спорта поединок с участием столь популярного чемпиона был бы прорывным. Мы поддерживаем с ним связь», — приводит слова Тетрео Boxing Social.
18 октября лига BKB провела турнир с участием экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи, который одержал победу над Тайлером Гуджоном раздельным решением судей.
38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. Летом 2025 года Усик в матче-реванше победил британца Дэниела Дюбуа.
В 2024 году Усик провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором боксер защитил титулы, победив единогласным решением судей. Авторитетный американский журнал The Ring признал его лучшим боксером 2024 года.