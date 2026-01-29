Почему чемпионы толстеют после карьеры: примеры Тайсона, О’Нила и Роналдиньо

Физическая нагрузка исчезает, а привычки остаются. Организм, привыкший к экстремальным объемам работы начинает терять ориентиры. Именно поэтому даже выдающиеся спортсмены нередко сталкиваются с резким набором веса уже в первые месяцы после ухода из спорта. Истории знаменитостей наглядно показывают, почему это происходит и как на это реагируют сами спортсмены.
Майк Тайсон — жизнь после нокаута
Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в истории бокса — титул WBC он завоевал всего в 20 лет. Его карьера строилась на тотальном контроле тела: изнурительные тренировки, многокилометровые пробежки и жесткий режим питания.
После поражения Кевину Макбрайду в 2005 году Тайсон официально завершил карьеру. И почти сразу исчезла структура, которая десятилетиями удерживала его физическую форму. Тренировки прекратились, но объемы питания остались прежними. По признанию самого боксера, он продолжал есть так, словно по-прежнему готовится к бою.
Ситуацию усугубили зависимости, депрессия и финансовый крах. В течение нескольких лет после ухода из спорта Тайсон набрал более 40 килограммов. Позже он признавался, что еда стала заменой тренировкам — способом заглушить внутреннюю пустоту.
Со временем ситуация начала меняться. В конце 2010-х Тайсон отказался от запрещенных веществ, перешел на веганское питание, вернулся к тренировкам и открыто заговорил о психическом здоровье. В 2020 году он даже провел выставочный бой, удивив публику неожиданно хорошей формой.
Шакил О’Нил — расплата за 19 сезонов на износ
К моменту завершения карьеры в 2011 году Шакил О’Нил провел в НБА 19 сезонов. За это время его организм адаптировался к экстремальным условиям: при росте 216 см и весе более 140 кг он ежедневно тратил тысячи калорий, работая в режиме, недоступном обычному человеку.
Когда баскетбол закончился, тренировки почти полностью исчезли. А вот аппетит — нет. Тело, привыкшее сжигать тысячи калорий в день, продолжало требовать прежние объемы еды, будто матчи шли каждую неделю.
Через несколько лет после завершения карьеры вес баскетболиста превысил 180 килограммов. Дополнительной проблемой стали травмированные колени и тазобедренные суставы, которые ограничивали подвижность и делали активные тренировки болезненными.
В дальнейшем Шакил не раз проходил через резкие трансформации: худел, возвращался к залу, затем снова набирал вес. В последние годы он все чаще говорит о здоровье, публикует видео тренировок в соцсетях и подчеркивает, что старается держать вес под контролем ради здоровья сердца и суставов.
Роналдиньо — футбольная магия закончилась вместе с режимом
Начало 2000-х невозможно представить без Роналдиньо. «Золотой мяч» 2005 года, чемпион мира и один из самых ярких футболистов своего поколения, где техника и импровизация были важнее схем и тактики.
Но именно эта свобода со временем начала давать сбои. Уже в последние годы карьеры стали заметны проблемы с физической формой. В «Барселоне» тренеры все чаще говорили о нарушении режима и сложностях с восстановлением, а после перехода Роналдиньо в «Милан» итальянская пресса регулярно писала о колебаниях веса и снижении выносливости.
Когда футболист завершил карьеру в 2015 году, ситуация лишь усугубилась. Системные тренировки исчезли, но образ жизни остался прежним: поздние приемы пищи, поездки, мероприятия, отсутствие стабильного сна и расписания. В результате организм быстро потерял ориентиры.
Точных цифр Роналдиньо никогда не называл, однако изменения были заметны визуально. Его физическая форма регулярно становилась темой обсуждений в СМИ, а фотографии экс-футболиста после завершения карьеры не раз вызывали резонанс среди болельщиков.