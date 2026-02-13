Боксерский бой Махмудова и Фьюри пройдет на арене «Тоттенхэма»

В декабре 2024 года Фьюри проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей в поединке‑реванше, а в январе 2025‑го объявил о завершении карьеры. В октябре промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что возвращение Фьюри состоится в 2026 году. Всего на счету 37‑летнего Фьюри 34 победы, ничья и два поражения. Ранее он владел поясами WBA, WBC, WBO, IBF в тяжелом весе.