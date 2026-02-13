Боксерский бой Махмудова и Фьюри пройдет на арене «Тоттенхэма»

Российский боксер Арсланбек Махмудов проведет поединок против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри 11 апреля на футбольном стадионе клуба «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Sky Sports.
Открытая в 2019 году арена «Тоттенхэма» вмещает более 62 тысяч зрителей и является крупнейшим после «Уэмбли» футбольным стадионом Лондона. Трансляцию боя в прямом эфире будет осуществлять стриминг-платформа Netflix.
У 36‑летнего Махмудова 21 победа и два поражения в профессиональном боксе. В октябре 2025 года россиянин одержал победу над британцем Дэвидом Алленом единогласным решением судей и стал новым чемпионом WBA Inter‑Continental в тяжелом весе.
В декабре 2024 года Фьюри проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей в поединке‑реванше, а в январе 2025‑го объявил о завершении карьеры. В октябре промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что возвращение Фьюри состоится в 2026 году. Всего на счету 37‑летнего Фьюри 34 победы, ничья и два поражения. Ранее он владел поясами WBA, WBC, WBO, IBF в тяжелом весе.