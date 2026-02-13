Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксерский бой Махмудова и Фьюри пройдет на арене «Тоттенхэма»

Определено место проведения боя между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым. Им станет стадион лондонского «Тоттенхэма».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

Российский боксер Арсланбек Махмудов проведет поединок против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри 11 апреля на футбольном стадионе клуба «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Sky Sports.

Открытая в 2019 году арена «Тоттенхэма» вмещает более 62 тысяч зрителей и является крупнейшим после «Уэмбли» футбольным стадионом Лондона. Трансляцию боя в прямом эфире будет осуществлять стриминг-платформа Netflix.

У 36‑летнего Махмудова 21 победа и два поражения в профессиональном боксе. В октябре 2025 года россиянин одержал победу над британцем Дэвидом Алленом единогласным решением судей и стал новым чемпионом WBA Inter‑Continental в тяжелом весе.

В декабре 2024 года Фьюри проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей в поединке‑реванше, а в январе 2025‑го объявил о завершении карьеры. В октябре промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что возвращение Фьюри состоится в 2026 году. Всего на счету 37‑летнего Фьюри 34 победы, ничья и два поражения. Ранее он владел поясами WBA, WBC, WBO, IBF в тяжелом весе.