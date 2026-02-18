Тайсон Фьюри: Я, наверное, буду драться до 50 лет

«Мой отец некоторое время не разговаривал со мной. Мои братья перестали со мной общаться. Все отвернулись от меня. Никто не хотел, чтобы я возвращался, и они это ясно дали понять… Но это мое решение. Просто я счастливее всего, когда нахожусь на ринге и развлекаю людей, и не собираюсь останавливаться в ближайшее время. Я, наверное, буду драться до 50 лет», — приводит слова Фьюри Daily Mail.