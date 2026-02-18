Ричмонд
Тайсон Фьюри: Я, наверное, буду драться до 50 лет

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что его близкие не хотели, чтобы он возобновлял карьеру.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Поединок британца и россиянина Арсланбека Махмудова пройдет 11 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Тайсон Фьюри рассказал, что никто из его окружения не хотел, чтобы он возвращался.

«Мой отец некоторое время не разговаривал со мной. Мои братья перестали со мной общаться. Все отвернулись от меня. Никто не хотел, чтобы я возвращался, и они это ясно дали понять… Но это мое решение. Просто я счастливее всего, когда нахожусь на ринге и развлекаю людей, и не собираюсь останавливаться в ближайшее время. Я, наверное, буду драться до 50 лет», — приводит слова Фьюри Daily Mail.

Фьюри владел титулами WBA (2015−2016), WBO (2015−2016), IBO (2015−2016), IBF (2015), WBC (2020−2024). В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. В декабре 2024 года Фьюри проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей в поединке‑реванше, а в январе 2025‑го объявил о завершении карьеры.

На счету 37-летнего британца 34 победы, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге.