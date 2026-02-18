47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым

Проводникову 42 года. Он был чемпионом WBO в 2013—2014 годах. Свой последний бой на профессиональном ринге он провел в 2016 году, проиграв Джону Молине-младшему. Помое этого провел два выставочных поединка, в 2021 году победив раздельным решением Али Багаутинова, а в прошлом году выиграв единогласным судейским решением у Хосе Луиса Кастильо.