47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым

Выставочный бой пройдет 18 апреля в Лас-Вегасе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Бывший чемпион мира Мэнни Пакьяо проведет бой с экс-чемпионом WBO в первом полусреднем весе Русланом Проводниковым 18 апреля в Лас-Вегасе (США), сообщает Reuters.

Этот выставочный поединок будет состоять из десяти раундов.

Пакьяо, которому 47 лет, вернется на ринг во второй раз после четырехлетнего перерыва. Последний бой он провел в июле, когда встретился с чемпионом WBC Марио Барриосом, и поединок завершился ничьей.

Филиппинец является первым боксером в истории, который завоевал титулы в восьми различных весовых категориях. Он объявил о завершении карьеры в 2021 году, но в 2025 году решил вернуться на ринг.

Проводникову 42 года. Он был чемпионом WBO в 2013—2014 годах. Свой последний бой на профессиональном ринге он провел в 2016 году, проиграв Джону Молине-младшему. Помое этого провел два выставочных поединка, в 2021 году победив раздельным решением Али Багаутинова, а в прошлом году выиграв единогласным судейским решением у Хосе Луиса Кастильо.