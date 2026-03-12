Ричмонд
Тайсон: я бы с удовольствием подрался с Усиком

Майк Тайсон заявил, что подрался бы с Александром Усиком.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Легендарный американский боксер Майк Тайсон поделился мнением о нынешнем чемпионе мира в супертяжелом весе украинце Александре Усике.

— Достиг бы Усик таких же успехов, если бы дрался в вашу эпоху, с вами, Холифилдом и Льюисом?

— Я с удовольствием вышел бы на ринг с Усиком. Холифилд дал бы ему отличный бой. В наше время это была совсем другая история — чтобы победить, нужно было буквально ломать этих парней. Невозможно было выйти с ринга целым, не получив рассечение. Мы были более активными и защищали титул четыре раза в год. Сейчас же чемпионы делают это раз в два года. Так что Усик по-прежнему достаточно активен для современного супертяжеловеса, — отметил Тайсон в интервью The Ring.

Напомним, что 23 мая в Египте, в главном бою вечера The Ring: Glory in Giza, Усик выйдет на защиту титула WBC в тяжелом весе против кикбоксера Рико Верхувена.

Последний раз Усик выходил на ринг в июле 2025 года, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. На счету украинца 24 победы (15 нокаутом) и ни одного поражения.