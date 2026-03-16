СМИ: бой между Фьюри и Джошуа согласован

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа достигли соглашения о проведении поединка, сообщил журналист talkSPORT Гарет Дэвис.
По его словам, стороны уже согласовали все детали боя.
«Бой Фьюри — Джошуа подписан. Все согласовано за кулисами. У меня есть надежный источник. Это люди с большими финансовыми возможностями. Бой будет показан на Netflix. Они движутся к этому, оба хотят этот поединок. Он состоится», — написал Дэвис.
36-летний Энтони Джошуа выступает на профессиональном уровне с 2013 года. На его счету 29 побед, 26 из которых одержаны нокаутом, а также четыре поражения. В начале января дядя боксера сообщал о завершении его карьеры.
37-летний Тайсон Фьюри одержал 34 победы, 24 из которых нокаутом, потерпел два поражения, а один бой завершился вничью. Следующим соперником британца должен стать 36-летний российский боксер Арсланбек Махмудов.