Олимпийская чемпионка Хелиф дебютирует в профессиональном боксе

В мае 2025 года организация World Boxing ввела обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет, участвующих в соревнованиях под эгидой структуры. В федерации отметили, что без прохождения теста Хелиф не будет допущена до турниров. В сентябре она оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Через несколько месяцев алжирка заявила, что готова пройти тестирование ради участия в Олимпиаде-2028.