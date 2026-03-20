Олимпийская чемпионка Хелиф дебютирует в профессиональном боксе

Скандальная чемпионка Олимпийских игр в Париже 2024 года дебютирует на профессиональном ринге в женском турнире.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Олимпийская чемпионка по боксу в полусредней весовой категории (до 66 кг) Иман Хелиф из Алжира проведет первый бой на профессиональном уровне. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Первый профессиональный бой Хелиф будет состоять из шести раундов по две минуты каждый. Организацией спортивного мероприятия занимается ее промоутер Брахим Аслум. Подготовку к выходу на профессиональный ринг спортсменка ведет под руководством опытного тренера Джона Дови, который ранее возглавлял сборную Франции.

В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира из-за повышенного уровня тестостерона. Тем не менее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку к Играм-2024, где она взяла золото.

В мае 2025 года организация World Boxing ввела обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет, участвующих в соревнованиях под эгидой структуры. В федерации отметили, что без прохождения теста Хелиф не будет допущена до турниров. В сентябре она оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Через несколько месяцев алжирка заявила, что готова пройти тестирование ради участия в Олимпиаде-2028.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше