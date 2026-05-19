Фьюри заявил о желании провести бой в августе

Британский боксер Тайсон Фьюри хочет провести еще два поединка до конца 2026 года.

Источник: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил, что рассчитывает провести еще два поединка до конца 2026 года.

«Планирую провести три поединка в этом году. Один был в апреле, далее — август. Третий — в октябре или ноябре», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Британец отметил, что хочет выйти на ринг уже летом, чтобы подготовиться к более крупному событию.

«Мне нужен бой в августе. Не имеет значения, кто будет соперником, хоть Майк Тайсон — важно хорошенько размяться перед большим поединком», — добавил Фьюри.

Ранее Фьюри сообщил, что подписал контракт на бой против Энтони Джошуа. Поединок, как ожидается, состоится в конце 2026 года.

Последний бой Тайсона Фьюри прошел в апреле. Британец является бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBF.