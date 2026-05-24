Усик уступал Верхувену по очкам до остановки боя

Украинский боксер Александр Усик уступал по очкам Рико Верхувену после десяти раундов титульного боя за пояс WBC в тяжелом весе. Об этом свидетельствуют фотографии судейских записок, опубликованные аккаунтом Championship Rounds в соцсети X.
Поединок прошел в египетской Гизе и завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.
Согласно опубликованным данным, двое судей зафиксировали равный счет — 95:95 и 95:95, а третий отдал преимущество Верхувену — 96:94.
Перед остановкой боя Усик отправил нидерландца в нокдаун. Позднее рефери остановил поединок практически одновременно с гонгом. В момент остановки Верхувен находился на ногах.
После завершения встречи нидерландский боксер заявил, что намерен подать апелляцию на решение рефери. Верхувен считает, что бой не должен был завершаться техническим нокаутом.
39-летний Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. Для 37-летнего Верхувена этот бой стал вторым поединком по правилам профессионального бокса.