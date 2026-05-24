Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усик уступал Верхувену по очкам до остановки боя

Судейские записки показали, что Александр Усик не вел по очкам перед техническим нокаутом Рико Верхувена.

Источник: Reuters

Украинский боксер Александр Усик уступал по очкам Рико Верхувену после десяти раундов титульного боя за пояс WBC в тяжелом весе. Об этом свидетельствуют фотографии судейских записок, опубликованные аккаунтом Championship Rounds в соцсети X.

Поединок прошел в египетской Гизе и завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.

Согласно опубликованным данным, двое судей зафиксировали равный счет — 95:95 и 95:95, а третий отдал преимущество Верхувену — 96:94.

Перед остановкой боя Усик отправил нидерландца в нокдаун. Позднее рефери остановил поединок практически одновременно с гонгом. В момент остановки Верхувен находился на ногах.

После завершения встречи нидерландский боксер заявил, что намерен подать апелляцию на решение рефери. Верхувен считает, что бой не должен был завершаться техническим нокаутом.

39-летний Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. Для 37-летнего Верхувена этот бой стал вторым поединком по правилам профессионального бокса.