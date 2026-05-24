Хирн раскритиковал остановку боя Усика с Верхувеном

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал победу Александра Усика над Рико Верхувеном в титульном бою за пояс WBC в супертяжелом весе. Слова Хирна приводит IFL TV.
Поединок завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде. Украинский боксер защитил титул чемпиона мира WBC.
«Это было необыкновенно. Думаю, Рико дрался невероятно. Усик не мог с ним справиться, Рико выигрывал бой к 11-му раунду», — заявил Хирн.
«Конечно, Усик мог нокаутировать Верхувена, он сильно потряс его в 10-м раунде. И по итогу украинец финишировал Рико. Но это была дерьмовая остановка боя. До конца раунда оставалась пара секунд. Нельзя было останавливать бой», — добавил промоутер.
Хирн также отметил выступление обоих боксеров, отдельно выразив уважение Верхувену и признав работу Усика.
Ранее Верхувен заявил, что намерен подать апелляцию на остановку поединка. Нидерландец считает, что бой был прекращен необоснованно.