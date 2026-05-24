Джошуа не согласился с остановкой боя Усика и Верхувена

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал победу Александра Усика над Рико Верхувеном в титульном бою за пояс WBC в супертяжелом весе. Слова Джошуа приводит Boxing News.
Поединок завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде. Украинский боксер защитил звание чемпиона мира WBC.
«Хороший вопрос. Я не знаю. Но это был хороший бой. Я знал, что Рико — хороший боксер», — сказал Джошуа, отвечая на вопрос о том, выигрывал ли Верхувен до остановки боя.
«Да, определенно нужно было», — заявил британец на вопрос о том, следовало ли продолжать поединок.
Ранее сам Верхувен сообщил, что намерен подать апелляцию на остановку боя. Нидерландец считает решение рефери необоснованным.
Усик после победы сохранил непобежденный статус на профессиональном ринге. Для Верхувена, известного по выступлениям в кикбоксинге, это был второй бой по правилам профессионального бокса.