Чемпион мира по шахматам сыграл в футбол
Часть подготовки к матчу на первенство мира.
Часть подготовки к матчу на первенство мира.
Норвежец Магнус Карлсен в выходной день на матче за чемпионский титул по шахматам сыграл в футбол со своими тренерами и секундантами. В видео, опубликованном его командой, показаны несколько голов гроссмейстера.
Сегодня состоится пятая партия матча на первенство мира. Пока счет равный — 2:2.
Известно, что в футболе Карлсен болеет за «Реал». Норвежец неоднократно приезжал на домашние матчи «Мадрида» и фотографировался с его звездами.
Илья Андреев