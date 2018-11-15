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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион мира по шахматам сыграл в футбол

Часть подготовки к матчу на первенство мира.

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Источник: Reuters

Норвежец Магнус Карлсен в выходной день на матче за чемпионский титул по шахматам сыграл в футбол со своими тренерами и секундантами. В видео, опубликованном его командой, показаны несколько голов гроссмейстера.

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Сегодня состоится пятая партия матча на первенство мира. Пока счет равный — 2:2.

Известно, что в футболе Карлсен болеет за «Реал». Норвежец неоднократно приезжал на домашние матчи «Мадрида» и фотографировался с его звездами.

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