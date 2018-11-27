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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Стыд, позор и предательство шахмат». Известные гроссмейстеры о 12-й ничьей в матче на первенство мира

Пришло время менять правила.

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Источник: РИА "Новости"

В последней «классической» партии матча на первенство мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен предложил Фабиано Каруане ничью в лучшей позиции и при большом преимуществе по времени, чем шокировал шахматный мир.

Вот реакция известных шахматистов на решение Карлсена не играть на победу после 31-го хода.

«Для человека, для чемпиона мира такое просто недопустимо», — сообщил экс-чемпион мира Владимир Крамник.

«Стыд, позор и предательство шахмат и шахматистов во всем мире. Сами игроки тут не особо виноваты, они лишь пользуются правилами. Идиотская идея ограничить софийские правила (они запрещают предлагать ничью сопернику — прим.) 30 ходами — это изобретение Макропулоса и его друзей в ФИДЕ.

Отказаться от предложения ничьей в шахматах очень просто: для этого нужна лишь воля ФИДЕ. Когда там рулил Макропулос, это было невозможно, ему и его друзьям было плевать на шахматы. Надеюсь, новое руководство ФИДЕ обладает здравым смыслом и волей к переменам», — известный менеджер и организатор турниров Сильвио Данаилов.

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«После этого шокирующего предложения ничьей в лучшей позиции и с запасом времени я поменял мнение насчет фаворита в быстрых шахматах — теперь это уже не Карлсен. Тай-брейк — это огромные нервные затраты, а Магнус, похоже, не выдерживает давления», — 12-й чемпион мира Гарри Каспаров.

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«Сейчас может дойти до абсурда: тайбрейк, а там вдруг — и до армагеддона? У нас будет классический чемпион, который определился в армагеддоне?» — гроссмейстер Алексей Дреев.

Илья Андреев

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